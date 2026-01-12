Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Regeer legt uit: "Wil het niet invullen zoals Jordan Henderson"

Joram
bron: ESPN
Youri Regeer aan de bal
Youri Regeer aan de bal Foto: © BSR Agency

Youri Regeer startte tegen Telstar als controlerende middenvelder bij Ajax. De wedstrijd eindigde voor hem voortijdig door een blessure, maar die lijkt mee te vallen. Tijdens de opbouw liet Regeer zich vaak terugzakken tussen de centrale verdedigers om het spel te verdelen. 

Dat deed denken aan de rol die Jordan Henderson eerder bij Ajax had, al ziet Regeer dat zelf anders. "Ik wil het niet invullen zoals Jordan Henderson, maar als Youri Regeer", zegt hij bij ESPN. "De staf heeft ervoor gekozen om op deze manier te spelen, dus dan doen we dat." Regeer raakte geblesseerd na een harde overtreding van Telstar-debutant Cedric Hatenboer en moest het veld verlaten. "Hij kwam ongelukkig op mijn kuit en knie terecht, dus de scheidsrechter kon niet veel anders dan een rode kaart geven." 

Voor Ajax wacht woensdag het bekerduel met AZ. Regeer verwacht daarbij gewoon van de partij te zijn. "Het viel gelukkig mee. Over tweeënhalve dag moet ik er weer staan en dat komt denk ik wel goed. We gaan nu toewerken naar het bekerduel", aldus Regeer

Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer
