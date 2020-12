Geschreven door Jessica Westdijk 16 dec 2020 om 19:12

Ajax kampt voor het duel met FC Utrecht met flink wat personele problemen. Zo zijn diverse spelers door een blessure afwezig, is Quincy Promes buiten de selectie gehouden omdat hij de afgelopen dagen vast zat en zijn Sean Klaiber en Klaas Jan Huntelaar geschorst. Zij hadden nog een schorsing open staan van afgelopen seizoen.

Dat resulteert erin dat Erik ten Hag te weinig spelers op de bank kon zetten en bij Jong Ajax heeft moeten rond kijken. Enric Llansana, Youri Regeer en Max de Waal zitten allemaal bij de wedstrijdselectie, getuige de foto’s van hun wedstrijdshirt in de kleedkamer, die de spelers trots op social media delen. Het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat alle drie de jongelingen zullen debuteren, maar wie weet is dat voor één of twee van hen mogelijk als de stand het toelaat.