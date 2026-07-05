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Regeer merkt verschil: "Hij verwacht andere dingen dan vorig jaar"

Max
bron: ESPN
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © Pro Shots

Youri Regeer heeft een goede eerste indruk van nieuwe Ajax-trainer Míchel. De middenvelder van Ajax merkt al gelijk veranderingen ten opzichte van vorig seizoen. 

Ajax verloor de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 3-1 van Panathinaikos, maar dat doet voor Regeer niet af aan het goede gevoel. "We hebben een pittige week achter de rug, maar dat is normaal in de voorbereiding", vertelt hij aan ESPN. "We moeten er snel staan. De oefenwedstrijden volgen elkaar snel op."

De Amsterdammers kenden opnieuw een bewogen jaar met meerdere trainers. Nu moet de selectie opnieuw wennen aan een nieuwe visie. "Hij verwacht andere dingen dan vorig jaar, maar iedereen heeft zijn eigen smaak in het trainersvak", legt Regeer uit. "In balbezit, in drukzetten. We werken er heel hard aan. Natuurlijk is het een stukje fitheid dat je traint, maar ook tactisch."

De Spaanse oefenmeester zou de Engelse taal nog niet echt machtig zijn, maar dat heeft volgens Regeer geen invloed. "Dat gaat zeker goed. We snappen het", benadrukt hij. "Hij weet wat 'ie wil, aan ons om het uit te voeren en dat onder de knie te krijgen."

Regeer weet nog niet waar hij komend seizoen aan toe is. Het jeugdproduct van Ajax speelde vorig seizoen op meerdere posities. "Nog niet. Ik zal nog met hem gaan spreken. We gaan het zien", besluit hij. 

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