Regeer merkt verschil: "Hij verwacht andere dingen dan vorig jaar"

Ajax verloor de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 3-1 van Panathinaikos, maar dat doet voor Regeer niet af aan het goede gevoel. "We hebben een pittige week achter de rug, maar dat is normaal in de voorbereiding", vertelt hij aan ESPN. "We moeten er snel staan. De oefenwedstrijden volgen elkaar snel op."

De Amsterdammers kenden opnieuw een bewogen jaar met meerdere trainers. Nu moet de selectie opnieuw wennen aan een nieuwe visie. "Hij verwacht andere dingen dan vorig jaar, maar iedereen heeft zijn eigen smaak in het trainersvak", legt Regeer uit. "In balbezit, in drukzetten. We werken er heel hard aan. Natuurlijk is het een stukje fitheid dat je traint, maar ook tactisch."