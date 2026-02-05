Regeer miskend door Ajax? "Wordt hij daar niet knettergek van?"

Bram van Polen snapt niet dat Youri Regeer van Ajax niet meer credits krijgt voor hij de middenvelder opereert als 6. De analist vindt dat Regeer een prima indruk maakt op die positie.

"Hoe zou Regeer zich nu voelen", begint Van Polen tijdens de transferdeadline show van ESPN. "Die was echt wel stappen aan het maken en hoe zij het bij Ajax willen invullen is echt wel specifieker dan wat je regelmatig bij de meeste nummer zessen ziet."

Hij ziet Regeer steeds beter worden. "Hij is zich aan het ontwikkelen. Ze zijn binnen het team en de staf redelijk tevreden over hoe hij het invult. Je hoort alleen continu van bovenaf en van buitenaf allerlei namen. Zou hij daar niet knettergek van worden."

Robert Maaskant vindt dat Regeer zich daarover heen moet kunnen zetten. "Dat hoort bij spelen in de top", verklaart Maaskant. Van Polen: "Ik vind dat hij het steeds beter aan het invullen is. Waarom spreek je niet gewoon al je vertrouwen uit in Regeer voor de komende zestien wedstrijden."