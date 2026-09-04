Regeer opgelucht na Ajax-exit: "Ik was totaal niet gelukkig"

Youri Regeer hoefde niet lang na te denken toen Werder Bremen zich voor hem meldde. De middenvelder vertrok in de slotfase van de transferperiode op huurbasis bij Ajax en maakt duidelijk dat hij in Amsterdam niet meer gelukkig was.

Werder Bremen huurt Regeer met een optie tot koop. De middenvelder kan dit weekend zijn debuut maken voor de Duitse club, die de Bundesliga begon met een 4-1 nederlaag tegen SC Freiburg.

Van paniek is volgens Regeer echter nog geen sprake. "Nee, we zijn één wedstrijd onderweg", reageert hij lachend tijdens een persconferentie.

De keuze om Ajax achter zich te laten, was voor Regeer een stuk eenvoudiger. "Ik was niet gelukkig bij Ajax", vertelt hij.