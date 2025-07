Regeer over favoriete positie: "Weet zeker dat die er gaat komen"

"Ik kan op beide posities spelen", zegt Regeer op de officiële website van Ajax. "Waar de trainer mij neerzet, speel ik. Bij Ajax sta je als back eigenlijk al meer als middenvelder. Het is soms een luxepositie om zo inzetbaar te zijn, maar het vraagt soms ook om duidelijkheid over hoe je speelt. Ik weet zeker dat die duidelijkheid, onder begeleiding van John Heitinga, er gaat komen."

Regeer kent Heitinga al van zijn eerdere periode bij Ajax. "Hij heeft zijn eigen ideeën over voetbal, wil aanvallend spelen, denkt vanuit opbouw en wil dat wij als team hoog drukzetten. Het is nu een iets andere speelwijze, met nieuwe details, maar we zijn goed bezig in de voorbereiding", aldus Regeer.