Regeer over mislopen titel: "Zal rest van mijn leven pijn doen"

Youri Regeer heeft nog altijd moeite met het mislopen van het kampioenschap met Ajax. In een interview met Voetbalzone blikt de middenvelder terug op de dramatische ontknoping van de Eredivisie, waarin Ajax in de slotweek de koppositie uit handen gaf en PSV er met de landstitel vandoor ging.

Regeer, die momenteel met Jong Oranje in Slowakije is voor het EK O21, kreeg de vraag of hij het verlies inmiddels een plek heeft kunnen geven. "Natuurlijk heb je het er soms nog over met jongens. Ik kwam die jongens van FC Groningen tegen op de eerste dag. Die had ik het liefst nog niet gezien", doelt hij met een glimlach op Thom van Bergen en Luciano Valente.

De middenvelder, die ook in de Euroborg speelde toen Ajax daar punten liet liggen, is openhartig over zijn gevoel. "Natuurlijk doet het pijn. Het zal de rest van mijn leven pijn doen, maar nu hebben we een eindtoernooi voor de boeg. Als voetballer is dat het mooiste dat je kunt spelen namens je land."

Om zich mentaal klaar te stomen voor het EK, nam Regeer bewust even afstand. "Ik ben een paar dagen weggeweest. Dat was denk ik ook nodig na wat er in de laatste weken op de club gebeurd is. Ik heb mezelf goed opgeladen en ben blij om hier te zijn."