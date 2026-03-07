Regeer positief: "Dat groepje wordt steeds weer groter bij Ajax"

Youri Regeer is door Fred Grim aangesteld als een van de leiders binnen Ajax. In een gesprek met Voetbal International vertelt de jonge middenvelder dat hij die rol met vertrouwen oppakt en merkt dat hij daarin groeit.

"Ja, zeker, mijn situatie is natuurlijk ook wel wat veranderd. Aan het begin van het seizoen was ik zelf niet zeker van mijn positie in het elftal. Toen kwam een fase met een paar wedstrijden wel en dan weer een paar wedstrijden niet, maar uiteindelijk heb ik me erin geknokt," zegt Regeer. Onder Grim krijgt hij meer speeltijd dan onder John Heitinga, en dat merkt hij zelf ook. "Toen deze trainer begon, heeft hij zijn vertrouwen in me uitgesproken en merk ik ook wel dat ik daarin groei."

"Nu hebben we ook weer Wout Weghorst en Steven Berghuis terug bij de groep, naast Davy Klaassen natuurlijk", vervolgt Regeer. "Dat groepje wordt weer steeds groter. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat die ervaren spelers, maar ook wij als jongere jongens daarin meer kunnen betekenen voor de groep."

Toch ziet Regeer nog ruimte voor een extra leider in de selectie. "Als je naar de balans van de selectie kijkt, wel, ja. Vorig jaar hadden we natuurlijk een totaal andere groep. Er zijn bepaalde spelers weggegaan en dat is opgevuld met jong talent, in plaats van dat er bovenaf wat meer ervaren jongens bij zijn gekomen."

Tijdens de laatste editie van de Klassieker droeg Regeer zelfs de aanvoerdersband. "Als persoon zal ik nooit veranderen door zo’n band, maar natuurlijk is het mooi om in een volle Johan Cruijff Arena te staan met de aanvoerdersband om bij de club waar je vroeger van droomde om voor te spelen. Aan het begin van het seizoen was ik ook nog helemaal niet zeker van mijn plek. Ik begon op de backpositie natuurlijk, toen toch weer naar het middenveld. Uiteindelijk is het een heel mooie ontwikkeling geweest, de afgelopen periode."