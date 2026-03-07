Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Regeer prijst voorbeeld: "Dat is alleen maar bewonderenswaardig"

Noah
bron: Voetbal International
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer is bij Ajax gebombardeerd tot de opvolger Jordan Henderson. Het Ajax-jeugdproduct probeert de '6'-positie eigen te maken en maakt daarvoor gebruik van wat hij heef geleerd van de Engelsman.

De oud-captain is een voorbeeld voor Regeer. "Ja, dat heb ik vorig jaar natuurlijk van dichtbij mogen zien en meemaken wat hij voor leider is. Daar moet ik nog een paar stappen in zetten, dat heeft ook met ervaring te maken natuurlijk. Maar je probeert er wel dingen van mee te nemen, hoe hij altijd bezig was met de groep, binnen en buiten het veld. Dat is alleen maar bewonderenswaardig", begint Regeer tegenover Voetbal International.

Trainer Fred Grim eist van de nieuwe generatie dat ze de handschoen meer gaan oppakken, vertelt de middenvelder. "De trainer heeft mij, maar ook Youri Baas en Mika Godts als jonge spelers gevraagd om meer te praten in het veld, omdat hij merkte dat we dat nodig hebben als groep. Ik voel dat het vertrouwen gegroeid is, maar goed: ik ben, naast meer coachen, ook gewoon met mijn eigen ontwikkeling bezig.’"

Youri Regeer Fred Grim Mika Godts Youri Baas
