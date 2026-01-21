Laatste nieuws
Regeer reageert op incident met fan: "Helaas naar buiten gekomen"

Youri Regeer
Youri Regeer

Youri Regeer heeft gereageerd op het incident dat zich na het competitieduel tussen Ajax en Go Ahead Eagles (2-2) voordeed. De middenvelder raakte na afloop in de businessclub in discussie met een boze supporter, beelden daarvan verschenen later op sociale media.

Enkele dagen later stond Regeer met Ajax alweer op het veld in de Champions League. In Villarreal boekten de Amsterdammers een 1-2 overwinning en na afloop werd de middenvelder bij Ziggo Sport gevraagd naar het voorval van het afgelopen weekend. "Helaas is dat naar buiten gekomen, maar ik denk dat ik niets geks heb gezegd", aldus Regeer.

Youri Regeer
Volgens de Ajacied vond het gesprek plaats kort na het laatste fluitsignaal. "Het was tien minuten na het fluitsignaal en ik beschreef hoe de wedstrijd ging", legt hij uit. De situatie escaleerde toen een supporter zich ermee ging bemoeien. "Na mijn tweede zin ging er een persoon doorheen schreeuwen en wat dingen roepen. Ik ben dan niet iemand die dat zomaar over zich heen laat lopen."

Regeer benadrukt dat voetballers ook grenzen hebben. "Ik denk dat het ook een keer gezegd mag worden. Iedereen denkt maar dat je alles kan schreeuwen. Voetballers zijn ook gewoon mensen", stelt hij. Wat hem betreft is de zaak daarmee afgesloten. "Ik denk een prima reactie en we moeten weer door."

