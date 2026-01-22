Regeer twijfelde niet over transfer: "Ajax is en blijft een topclub"

Youri Regeer heeft geen seconde getwijfeld toen Ajax vorig jaar aanklopte voor een terugkeer. In een interview met De Telegraaf vertelt de 22-jarige middenvelder over zijn keuze, de concurrentiestrijd op het middenveld en zijn ambities voor de rest van het seizoen.

Ajax lichtte in januari de terugkoopclausule in het contract van Regeer, die op dat moment uitkwam voor FC Twente. Voor de middenvelder was de beslissing snel genomen. "Ajax is en blijft een topclub in de Eredivisie. Na mijn fijne tijd bij Twente voelde ik dat ik klaar was voor de volgende stap. Het was mooi dat ik kon terugkeren bij de club waar ik een groot deel van mijn jeugdopleiding heb doorlopen", aldus Regeer. "En dat ik de ontwikkelingen die ik bij Twente heb doorgemaakt kon doortrekken op het hoogste niveau van de Eredivisie."

Dat Ajax deze winter op zoek is naar een ervaren controleur, is geen geheim. Die mogelijke komst kan gevolgen hebben voor de speeltijd van Regeer, maar daar maakt hij zich niet druk om. "Of hier concrete plannen voor zijn, weet ik als speler niet. Daarvoor moet je bij de technische mensen zijn. Ik kan niet anders dan hard blijven werken en zorgen dat ik een vaste waarde ben voor de trainer in het elftal."

Met het oog op de resterende wedstrijden blijft Regeer ambitieus. "Ik vind het belangrijk dat we met het elftal de rest van het seizoen met een goed gevoel afsluiten", zegt hij. "We zullen moeten blijven gaan voor het hoogst haalbare, wellicht de tweede plaats of misschien wel meer... Zoals mijn vader altijd zegt: Je weet nooit hoe het balletje rolt."