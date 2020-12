Geschreven door Auke Kooreman 22 dec 2020 om 13:12

Youri Regeer is een vaste waarde van Mitchell van der Gaag, maar traint ook al een lange tijd mee met het eerste. Regeer is een van vele jeugdige talent die geduld moet hebben. Maandagavond was zijn geduld even weg en wilde hij zo snel mogelijk na de zure nederlaag de Toekomst verlaten.

17 jaar en het grote deel van de eerste seizoenshelft gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is niet voor iedereen weggelegd en dat weet de jonge middenvelder al te goed. “Het was persoonlijk een goede eerste helft van het seizoen. Ik heb veel gespeeld en dat is op mijn leeftijd het belangrijkst. Vlieguren maken en dan zien wij het wel,” vertelt Regeer aan FOX Sports. Regeer traint al een lange tijd af en toe mee met het eerste en zat tegen Utrecht voor de beker voor het eerst bij de wedstrijdselectie. “Het is geweldig om mee te trainen en nog mooier was het dat ik bij de wedstrijdselectie zat. Helaas was de stand er niet naar om veel te wisselen.”

Ondanks de nul speelminuten liep Regeer wel met een glimlach de Arena uit. Hetzelfde gold niet na afloop van Telstar. “Het is super zuur dat wij hier niet met drie of een punt van het veld aflopen.” Jong Ajax was erg sterk aan de bal in de eerste helft en had weinig problemen met Telstar, maar een rode kaart gooide roet in het eten.

“Na de rode kaart werd niet meer gevraagd om goed voetbal, maar om vechtvoetbal. Daar zijn wij redelijk onervaren in, maar hebben ondanks dat erg goed gedaan. Met een man minder hadden wij toch nog de gevaarlijkste kansen en komen zij goed weg dankzij de keeper en grensrechter.”