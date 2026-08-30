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'Regeer-vertrek zeer dichtbij; Ajax akkoord met Bundesliga-club'

Rik Engelbertink
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © Pro Shots

Youri Regeer gaat Ajax spoedig op huurbasis verlaten. Volgens De Telegraaf is er zondagavond een akkoord bereikt met Werder Bremen. Regeer mag naar Duitsland reizen om aldaar een medische keuring te doorstaan.

Werder Bremen gaat de speler huren, maar heeft ook een optie tot koop bedongen. Mocht de speler bevallen, kunnen de Duitsers Regeer voor vijf miljoen euro overnemen. Zelf betaalde Ajax 4,5 miljoen euro voor de diensten van Regeer aan FC Twente. 

Regeer weet onder Míchel nog niet altijd te imponeren en ligt momenteel niet geweldig bij het publiek van Ajax, waardoor een vertrek logisch lijkt. Zelf sorteerden de Amsterdammers al voor op zijn vertrek met het aantrekken van Sofyan Amrabat.

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