Regeer voltooit huurtransfer, Ajacied gepresenteerd in Duitsland

Regeer wordt voor één seizoen gehuurd door de Duitse club. In de huurovereenkomst is ook een optie tot koop opgenomen. "We volgen Youri al een tijdje en zijn erg blij dat we hem nu kunnen contracteren", legt Peter Niemeyer, hoofd professioneel voetbal bij SV Werder Bremen, uit. "Hij is een zeer veelzijdige speler met sterke punten in de verdediging, wat ons extra tactische mogelijkheden biedt."

De 23-jarige middenvelder doorliep de hele jeugd van Ajax en maakte in 2023 de overstap naar FC Twente. Anderhalf jaar later keerde Regeer terug naar Amsterdam en werd hij vast onderdeel van de hoofdmacht van Ajax.