Regeer wijst naar Ajax: "Dat is bizar en zie je overal ter wereld"

Youri Regeer hoopt dit seizoen van waarde te kunnen zijn voor Ajax. De 21-jarige middenvelder maakte in januari de overstap van FC Twente naar Ajax, maar raakte al snel geblesseerd in Amsterdam. In Enschede wist hij Ajax daarvoor te overtuigen om hem terug te kopen.

"Ik heb daar veel geleerd en belangrijke minuten gemaakt, dat maakt je completer als speler en als mens. Ik kijk terug op een fantastische tijd", blikt Regeer terug op zijn periode bij FC Twente op de officiële website van Ajax.

Nadat Ajax aanklopte wilde Regeer echter terugkeren naar Amsterdam. "Ajax ziet de potentie en wil me belangrijk maken. Ik heb goede gesprekken gehad met Alex Kroes en Marijn Beuker. Dat geeft vertrouwen", aldus Regeer, die trots is dat hij weer speler is van Ajax.

"De grootte van de club is bizar", meent hij. "Overal ter wereld zie je mensen in Ajax-shirts. Als je wordt teruggehaald, kom je met een andere status binnen. Maar uiteindelijk moet je altijd de beste versie van jezelf laten zien."

Regeer was in zijn eerste half jaar dicht bij de landstitel. Het mislopen van het kampioenschap liet zijn sporen na bij Regeer. "Dat deed pijn. Dit jaar willen we kampioen worden. Dat leeft in de groep. We willen revanche, de beste van Nederland zijn. Als dat lukt, is het seizoen geslaagd."