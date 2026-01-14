Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Regeer wil meegereisde fans vergoeden: "Dit is niet Ajax-waardig"

Joram
bron: ESPN
Youri Regeer en Isak Jensen
Youri Regeer en Isak Jensen Foto: © BSR Agency

Ajax trok met gemengde gevoelens naar Alkmaar. De overwinning op Telstar gaf vertrouwen, maar in die wedstrijd ging het in de slotfase bijna nog mis. In de achtste finale van de KNVB Beker bleek al snel dat die onzekerheid niet weg was. Na twee minuten keek Ajax al tegen een achterstand aan.

"Na twee minuten ligt die al in het mandje. Ik vraag me ook af hoe dit mogelijk is", reageerde Regeer voor de camera van ESPN. Volgens de middenvelder ontbrak het volledig aan organisatie bij Ajax. "De organisatie valt helemaal uit elkaar, dat mag niet gebeuren als team." De nederlaag komt ook hard aan voor de meegereisde fans. "Het is niet Ajax-waardig wat we vandaag lieten zien. Ik denk dat we de kaarten van onze supporters moeten vergoeden. Dit komt heel hard aan."

Nog voor rust liep AZ uit naar 3-0 en direct na de pauze volgde ook de vierde treffer. Regeer kon zijn frustratie niet verbergen. "Je waarschuwt elkaar in de rust dat dit niet mag gebeuren en zet elkaar op scherp, maar dan ligt die binnen een minuut alweer in het mandje. Dat kan gewoon echt niet", aldus Regeer. 

