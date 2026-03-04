Regeer zag transfergerucht vlak voor wedstrijd: "Doet wat met me"

Youri Regeer heeft openhartig verteld over de impact van de transfergeruchten rond Ajax in de afgelopen winter. De middenvelder kreeg vlak voor het uitduel met Excelsior (2-2) te horen dat de club concreet bezig was met Kodai Sano, nieuws dat hem niet onberoerd liet.

In gesprek met Voetbal International blikt Regeer terug op de voortdurende discussies over de nummer zes-positie in Amsterdam. Zowel in de zomer als in de winter werd Ajax nadrukkelijk gelinkt aan versterkingen voor die rol, terwijl Regeer daar zelf regelmatig werd opgesteld.

"Tja, ik lees zelf weinig, maar natuurlijk weet je dat het er in de media heel veel over gaat. In elk interview word je ernaar gevraagd, dus uiteraard krijg je dat mee. Maar ik kan niets anders doen dan het op het veld laten zien", aldus Regeer, die momenteel als controleur fungeert.

Toch deden de geruchten hem wel degelijk iets. "Nou ja, ik kan ook op andere posities uit de voeten, dus ik weet niet of het direct bepalend is voor mij. Maar uiteindelijk vraag je je natuurlijk weleens af: waarom worden er zoveel namen genoemd?"

Vooral het moment waarop het nieuws over Sano naar buiten kwam, zorgde voor een dubbel gevoel. NEC wilde de Japanner uiteindelijk niet laten gaan, maar de belangstelling van Ajax was serieus. "En dan kan ik wel zeggen dat het me niks doet, maar als anderhalf uur voor de wedstrijd tegen Excelsior er breaking news komt dat Ajax met Kodai Sano bezig is, dan doet dat toch wat met je als speler. Dat is niet lekker, zo kort voor de wedstrijd", erkent Regeer.

Na het sluiten van de transfermarkt zocht hij duidelijkheid in een gesprek met de trainer. "Maar goed, uiteindelijk is er dus niemand gekomen en gaan we het in de zomer weer zien. Toen de window voorbij was, heb ik nog even met de trainer gezeten. Daar heb ik mijn gevoel geuit, daarna zijn we doorgegaan met waar we mee bezig waren. Prima. Wat we besproken hebben, blijft tussen ons twee."