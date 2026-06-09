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'Regeer ziet eigen transferwaarde afgelopen seizoen iets dalen'

Gijs Kila
bron: Transfermarkt
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer kende een wisselend seizoen bij Ajax. Zijn transferwaarde bleef min of meer hetzelfde, maar echt een basisplek wist hij ook niet te veroveren.

Transfermarkt schat de middenvelder in op 5 miljoen euro. In december was dat ook al zo, maar afgelopen zomer was dat nog 6 miljoen euro. Dat was tevens ook zijn hoogste transferwaarde tot nu toe. 

Regeer heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2029. Afgelopen seizoen kwam hij tot 37 wedstrijden voor Ajax 1, waarin hij geen enkel doelpunt maakte, maar wel drie assists gaf.

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