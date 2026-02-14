Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Regeer ziet verschil: "Henderson was dat iets meer dan Zinchenko"

Joram
bron: ESPN
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer is erg blij met de komst van Oleksandr Zinchenko bij Ajax, zo vertelt hij aan ESPN. Volgens de middenvelder brengt de Oekraïner veel ervaring mee, van topclubs als Manchester City en Arsenal.

"Zinchenko is een fantastische speler en ook een fantastisch mens naast het veld", zo vertelt Regeer in gesprek met ESPN. Hij ziet wel een verschil met de vorig jaar vertrokken Jordan Henderson: "Hij was iets meer aanwezig dan Zinchenko."

Toch is Regeer vol vertrouwen over de bijdrage van Zinchenko: "Hij heeft genoeg meegemaakt om ons als team beter te maken." Over Henderson voegt hij toe: "Hoe hij coacht en met spelers omgaat voor en tijdens de wedstrijd, dat was heel belangrijk", aldus Youri Regeer.

Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer Oleksandr Zinchenko Jordan Henderson
