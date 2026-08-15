Regeer zoekt geen slappe excuses: "We werden vooraf gewaarschuwd"
Youri Regeer is niet tevreden over het optreden van Ajax op bezoek bij Shelbourne FC. De 22-jarige middenvelder ziet genoeg verbeterpunten richting het thuisduel met SC Heerenveen komende zondag.
"Heel slordig', antwoordt de controleur op de vraag van ESPN hoe het spel van Ajax was. "Ik denk dat het in de tweede helft grotendeels heel slordig was. De eerste helft was op zich prima, op de vijf minuten na onze goal na. Maar we leden heel makkelijk balverlies, waardoor we in een soort pingpongwedstrijd terechtkwamen. Er zijn een hoop dingen te verbeteren."
Waar lag het matige veldspel dan aan? "Aan onszelf. We waren heel slordig aan de bal en maakten verkeerde keuzes. Als we de bal veroverden, wilden we heel snel naar voren. Dat willen we normaal ook, maar dan gaat het vaak iets nauwkeuriger. Zoals ik zeg: we waren gewoon heel slordig. Ik bedoel, het veld loopt wat hobbelig, maar het gras was prima."
Het matige grasveld was volgens Regeer dus geen excuus. "Nee, zeker niet. Het lag vooral aan onszelf. Daar hebben we ons vooraf ook voor gewaarschuwd. Uiteindelijk komen we de eerste helft, zoals ik zei, redelijk door. In de tweede helft was het gewoon heel slordig en werd het een soort pingpongwedstrijd."
Ajax lijkt onder de nieuwe trainer Míchel steeds beter te gaan voetballen, maar tegen Shelbourne leek dat even weg. "PEC Zwolle was ook geen geweldige wedstrijd. Deze wedstrijd ook niet. Maar als je een heel seizoen alle wedstrijden heel goed kunt spelen, dan geef ik je heel graag een hand."
Zondagmiddag neemt Ajax het op tegen SC Heerenveen. "Zondag staat alweer de volgende wedstrijd voor de boeg in de ArenA. En we hebben iedereen keihard nodig. Dus daar zullen we weer van onze beste kant moeten laten zien", besluit de middenvelder.
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