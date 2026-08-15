Regeer zoekt geen slappe excuses: "We werden vooraf gewaarschuwd"

"Heel slordig', antwoordt de controleur op de vraag van ESPN hoe het spel van Ajax was. "Ik denk dat het in de tweede helft grotendeels heel slordig was. De eerste helft was op zich prima, op de vijf minuten na onze goal na. Maar we leden heel makkelijk balverlies, waardoor we in een soort pingpongwedstrijd terechtkwamen. Er zijn een hoop dingen te verbeteren."

Waar lag het matige veldspel dan aan? "Aan onszelf. We waren heel slordig aan de bal en maakten verkeerde keuzes. Als we de bal veroverden, wilden we heel snel naar voren. Dat willen we normaal ook, maar dan gaat het vaak iets nauwkeuriger. Zoals ik zeg: we waren gewoon heel slordig. Ik bedoel, het veld loopt wat hobbelig, maar het gras was prima."