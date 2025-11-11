Regelwijziging: Voetballers krijgen verplichte rust en vrije dagen

Profvoetballers moeten voortaan minstens 72 uur rust krijgen tussen twee wedstrijden. Dat besloten de FIFA en de internationale spelersvakbonden tijdens een bijeenkomst in Rabat, de hoofdstad van Marokko. Wanneer deze regel precies van kracht wordt, is nog niet bekend, meldt RTL Nieuws.

De FIFA en de vakbonden praten al langere tijd over maatregelen om overbelasting van spelers tegen te gaan. Deze plannen krijgen steeds concretere vormen. Zo zouden profs na afloop van een seizoen verplicht drie weken vakantie moeten nemen. Ook moeten spelers wekelijks minimaal één vrije dag hebben.

De overvolle voetbalkalender is al langer onderwerp van gesprek, met het gevolg dat sommige trainers veelvuldig rouleren met basisspelers.