KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Regelwijziging: Voetballers krijgen verplichte rust en vrije dagen

Arthur
bron: FIFA
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Profvoetballers moeten voortaan minstens 72 uur rust krijgen tussen twee wedstrijden. Dat besloten de FIFA en de internationale spelersvakbonden tijdens een bijeenkomst in Rabat, de hoofdstad van Marokko. Wanneer deze regel precies van kracht wordt, is nog niet bekend, meldt RTL Nieuws.

De FIFA en de vakbonden praten al langere tijd over maatregelen om overbelasting van spelers tegen te gaan. Deze plannen krijgen steeds concretere vormen. Zo zouden profs na afloop van een seizoen verplicht drie weken vakantie moeten nemen. Ook moeten spelers wekelijks minimaal één vrije dag hebben.

De overvolle voetbalkalender is al langer onderwerp van gesprek, met het gevolg dat sommige trainers veelvuldig rouleren met basisspelers.

Gerelateerd:
John Heitinga

'Heitinga koos last minute pas voor aparte wijziging in elftal'

0
Fred Grim

Fred Grim: "Ik ben een jongen van de club en Ajax moet ook verder"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd