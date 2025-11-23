VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Regina van Eijk na enorme nederlaag: "Ik schaam me echt kapot"

Amber
bron: ESPN
Regina van Eijk
Regina van Eijk Foto: © Pro Shots

Regina van Eijk schaamt zich na de enorme nederlaag van Ajax tegen PEC Zwolle. De ploeg van Anouk Bruil ging zondag met liefst 7-1 onderuit in Zwolle. De doelvrouw stond na afloop met flink wat tegenzin voor de camera van ESPN.

"Ik schaam me echt kapot om hier te staan op dit moment. Ik vind het ook niet echt leuk om hier te staan, maar goed, het hoort erbij", sprak Van Eijk. "Ik schaam me voor mijn eigen prestatie, voor die van de meiden... Ik heb er niet echt woorden voor", zei ze na de grootste nederlaag van Ajax in de competitie. "Je kan wel zeggen dat het stoom uit mijn oren komt..."

Van Eijk werd vervolgens gevraagd naar een analyse. "We kunnen het hebben over tactiek, over al die dingen, maar als het begint met duels die je niet wint... We spelen op twintig procent, geen intensiteit, we praten niet met elkaar. Dan heeft het überhaupt niet echt zin om te beginnen over tactiek of wat dan ook."

"Je zag het eigenlijk al heel snel. Ik voelde het al heel snel bij die meiden. Je probeert het op te pakken, je probeert het in de rust op te pakken. Je probeert ze wat mee te geven. We hebben er duidelijk niet op gereageerd", zei Van Eijk. 

De goalie, die bij afwezigheid van Sherida Spitse de aanvoerdersband droeg, sprak de speelsters ook toe na een van de goals. "Ik heb heel veel dingen geschreeuwd, ik weet het niet meer. Ik was vooral boos. Ik zei: We hebben net wat afgesproken in de rust, dat komen we gelijk niet na. Dan komt gelijk die 4-0 ook. Ja...", zucht ze.

"We kunnen het over tactiek hebben, maar als je op tien procent speelt... Dan speelt een PEC je ook gewoon weg", aldus Van Eijk. "Het voelde op een gegeven moment wel alsof elke bal erin vloog."

