Reiziger deelt tactiek: "Dat is iets wat we bij Ajax altijd deden"

Michael Reiziger staat aan de vooravond van het EK met Jong Oranje. Jong Ivoorkust werd op vrijdagavond nog met 3-0 verslagen: een uitstekende generale repetitie. In gesprek met Voetbal International vertelde hij over zijn tactiek.

Reiziger was bij Ajax assistent van Erik ten Hag. Van hem leerde hij hoe hij druk moest zetten. "Ja, wel als je kijkt naar de positionering van de backs in het druk zetten bijvoorbeeld. Dat is ook wel iets moderns, dat we bij Ajax altijd deden: de backs op fifty-fifty, noemden we dat", bekent de trainer van Jong Oranje bij Voetbal International.

"Dus halverwege tussen twee tegenstanders, zodat je kan doorstappen met je rechter- of linkerspits, waardoor je eigenlijk nooit een-op-een achterin komt te staan", vervolgt hij. "Volgens mij deed het AZ van Arne Slot dat ook heel vaak. Bij Feyenoord deden ze het ook soms en dat doe ik nu ook bij Jong Oranje.’