Reiziger gefileerd: "Wat zegt hij in zijn interviews? Zo weinig"

"We hebben de mensen erop gezet die energie gaven. En die spelers hebben de juiste energie gegeven. Daarin is het geslaagd", zei Reiziger bij Ziggo Sport over Thom van Bergen en gelegenheidsmiddenvelder Ryan Flamingo. Volgens Reiziger moet Jong Oranje zich richten op haar herstel. De kwartfinale van zaterdag tegen Portugal in het Slowaakse Zilina staat op het programma.

Janssen moet lachen wanneer hij Reiziger op tv ziet. "Ik vind hem echt een heel aardige vent en een fantastische voetballer. Maar wat zegt hij in zijn interviews? Zo weinig... Hij zegt dat Thom van Bergen energie heeft gebracht en dat Ryan Flamingo heeft gedaan wat hij verwachtte. Maar waarom zegt hij niet wat hij precies verwacht en wat Flamingo heel goed deed?", vraagt Janssen zich af. "Het is allemaal zó slapjes."

Reiziger stond bij Jong Ajax voor de groep, maar werkt nu met voetballers met statuur. "Ik denk dat het prima werkt bij Jong Ajax, maar hoe gaat hij dit verhaal brengen bij een team zoals het FC Twente waar ik speelde?", doelt Janssen op zijn tijd bij het kampioenselftal van FC Twente. "Dan hadden wij gezegd: 'Trainer, kom op man.'"

"Bij Steve McClaren hing ik echt aan zijn lippen als hij begon te praten. Die kon zo mooi vertellen, je was daarna écht geïnspireerd. Dan was ik klaar", vervolgt Janssen. "En over Van Gaal kun je zeggen wat je wilt. Hij gaat misschien een beetje te ver, maar je was altijd scherp. Daar stond iemand met persoonlijkheid, daar kwam echt iemand binnen. Dat heb je bij Reiziger niet. Misschien komt dat nog, maar dat is er nog niet."

Jan van Halst is het daarmee eens. "Ik durf te zeggen dat het aspect waar Theo het over heeft, het echt inspireren van je spelers, op dit niveau misschien nog wel belangrijker is dan een supergoede tacticus zijn. Die spelers leren dat ook bij hun clubs wel. Natuurlijk moet je daar ook wel een plan voor hebben, dat begrijp ik allemaal prima. Maar je komt hier bij elkaar, het is een soort van alle grote talenten bij elkaar. En die moet je inspireren en motiveren", sluit Van Halst af.