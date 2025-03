Reiziger haalt extra Ajacied bij Jong Oranje, debuut lonkt

Lucas Jetten mag zich melden bij Jong Oranje. De linksback van Ajax is ter vervanging van Anass Salah-Eddine opgeroepen bij de beloftenploeg.

Salah-Eddine is geblesseerd geraakt, dus haalt Michael Reiziger Jetten erbij als vervanger, zo valt te lezen op de website van de KNVB. De zeventienjarige Jetten komt over van Oranje Onder 18 en debuteert in de selectie van Jong Oranje.

Mogelijk maakt de jonge vleugelverdediger van Ajax dinsdagavond gelijk zijn debuut voor het hoogste beloftenteam van het Nederlands elftal. Dan oefent de ploeg van Reiziger tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië.