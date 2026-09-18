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Reiziger heeft plaats voor één Ajacied in selectie Jong Oranje

Gijs Kila
bron: OnsOranje
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © BSR Agency

Dies Janse maakt opnieuw onderdeel uit van de selectie van Jong Oranje. Bondscoach Michael Reiziger heeft zijn spelersgroep bekendgemaakt voor de belangrijke komende EK-kwalificatiewedstrijden. Sean Steur behoort voor het eerst tot de selectie.

Janse is de enige speler van Ajax die door Reiziger is opgeroepen. De twintigjarige verdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Groningen en verlengde deze week zijn contract in Amsterdam tot medio 2030. Bij het grote Oranje is deze interlandperiode geen enkele Ajacied van de partij.

Voor voormalig Ajax-middenvelder Steur is er wel bijzonder nieuws. De speler van Newcastle United maakt voor het eerst deel uit van Jong Oranje. Ook Ruud Nijstad en Lewis Schouten zijn debutanten in de selectie.

Jong Oranje staat voor drie belangrijke wedstrijden in de EK-kwalificatie. Op vrijdag 25 september wacht Noorwegen in De Adelaarshorst, waarna een uitwedstrijd tegen Slovenië volgt. Op 6 oktober sluit de ploeg de interlandperiode af tegen Bosnië en Herzegovina in De Vijverberg.

De start van de kwalificatiereeks verliep moeizaam. Jong Oranje verloor van Noorwegen en Israël en wist alleen Slovenië te verslaan. Daardoor zijn de komende duels van groot belang in de strijd om plaatsing voor het EK.

Selectie Jong Oranje: Dies Janse (Ajax), Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Wouter Goes, Dave Kwakman, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten, Kees Smit, Ayoub Oufkir (AZ), Ernest Poku (Besiktas), Aymen Sliti (Excelsior), Thom van Bergen, Thijmen Blokzijl, Jorg Schreuders (FC Groningen), Rav van den Berg (FC Köln), Ruud Nijstad (FC Twente), Givairo Read (Feyenoord), Lequincio Zeefuik (Fortuna Sittard), Sean Steur (Newcastle United), Niek Schiks (RKC Waalwijk), Bernt Klaverboer (SC Heerenveen), Marvin Young (Sparta Rotterdam), Mats Rots (Hoffenheim) en Devin Haen (Willem II).

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