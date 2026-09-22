Reiziger: "Ik denk dat ik geschikt ben voor het bondscoachschap"

Voormalig Ajax-assistent en interim-trainer Michael Reiziger heeft in gesprek met onder meer De Telegraaf laten weten hoe hij denkt over de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van Oranje. Daarbij deelt hij zijn verhaal over hoe hij zelf niét de rol heeft gekregen.

Zelf vonden veel fans en media het tamelijk belachelijk dat Reiziger een optie was. "Ik heb in een statement al gezegd dat ik sommige reacties niet leuk vond. Reacties van mensen die mij en mijn werkwijze helemaal niet kenden, maar wel oordeelden over mijn werk", zegt de trainer van Jong Oranje.

"Ik ben kandidaat geworden om bondscoach te worden. En daarna ben ik op een lijst gezet, door mensen die mij wél kennen. Mij én mijn werkwijze. Het maakt allemaal niet meer uit, ik was een van de kandidaten en ben het niet geworden", zegt Reiziger. "Natuurlijk is er teleurstelling geweest. Het is echt een heel mooie baan. Bondscoach zijn van Nederland, dat is een grote eer. En dat zal het ook altijd blijven voor mij."