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Reiziger: "Ik denk dat ik geschikt ben voor het bondscoachschap"

Rik Engelbertink
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-assistent en interim-trainer Michael Reiziger heeft in gesprek met onder meer De Telegraaf laten weten hoe hij denkt over de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van Oranje. Daarbij deelt hij zijn verhaal over hoe hij zelf niét de rol heeft gekregen. 

Zelf vonden veel fans en media het tamelijk belachelijk dat Reiziger een optie was. "Ik heb in een statement al gezegd dat ik sommige reacties niet leuk vond. Reacties van mensen die mij en mijn werkwijze helemaal niet kenden, maar wel oordeelden over mijn werk", zegt de trainer van Jong Oranje. 

"Ik ben kandidaat geworden om bondscoach te worden. En daarna ben ik op een lijst gezet, door mensen die mij wél kennen. Mij én mijn werkwijze. Het maakt allemaal niet meer uit, ik was een van de kandidaten en ben het niet geworden", zegt Reiziger. "Natuurlijk is er teleurstelling geweest. Het is echt een heel mooie baan. Bondscoach zijn van Nederland, dat is een grote eer. En dat zal het ook altijd blijven voor mij."

Reiziger zelf meent klaar te zijn voor de positie. "Waarom ik het gevoel had dat ik klaar was voor het bondscoachschap? Omdat ik met mijn werkwijze ook prijzen heb gewonnen en iets heb neergezet", aldus Reiziger, die met Jong Ajax in 2018 de Keuken Kampioen Divisie won en de halve finale van het EK met Jong Oranje haalde in 2025. "Ik denk dat ik geschikt ben door mijn werkwijze, maar het belangrijkste is: de mensen die daarover gaan vonden dat ook. Daarom ben ik op de kandidatenlijst terecht gekomen." 

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