Reiziger lyrisch: "In de jeugd bij Ajax zag iedereen dat al"

Jurriën Timber is bezig aan een geweldig seizoen met Arsenal. Ook Michael Reiziger is enthousiast over de oud-Ajacied.

De rechtspoot stond bij Ajax meestal in het centrum, maar maakt bij Arsenal furore als linksback. "Of je hem nu links, rechts of centraal neerzet: eigenlijk levert hij altijd", stelt Reiziger in de Telegraaf. De Nederlander begon zijn carrière bij Arsenal met een zware blessure, maar kwam daarna geweldig terug. "Het kan zeker dat spelers sterker terugkeren. En Timber is een op en top prof. Hij was lichamelijk al heel sterk, maar lijkt fysiek nog meer winst te hebben geboekt."

De trainer van Jong Oranje komt complimenten tekort voor zijn oud-pupil. "Arsenal is als een van de grootmachten van de Premier League al de absolute top, écht een heel grote club. Nu gaat het erom prijzen te gaan pakken", beseft hij. "In de jeugd bij Ajax zag iedereen al dat Jurriën echt een heel bijzondere jongen is en een heel goede speler zou worden. Alleen weet je dan nog niet tot hoever hij precies zal reiken. Ik hoop dat we nog veel van hem kunnen genieten, zoals tegen Real Madrid."