Reiziger maakt opvallende keuze: ex-Ajacied blijft op de bank

Dies Janse begint vrijdagavond in de basis bij Jong Oranje voor het EK-kwalificatieduel met Jong Noorwegen. De verdediger van Ajax krijgt van bondscoach Michael Reiziger een basisplaats in De Adelaarshorst.

Opvallend vanuit Ajax-perspectief is het ontbreken van Sean Steur in de opstelling. De voormalig Ajacied begint niet aan de aftrap, terwijl Janse centraal achterin wel het vertrouwen krijgt.

Jong Oranje begint om 18.30 uur aan het belangrijke duel. Nederland staat met vijf punten vierde in de kwalificatiegroep en kan de punten tegen koploper Noorwegen goed gebruiken.