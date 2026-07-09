Reiziger naar voren geschoven als bondscoach: "Waarom niet?"

De KNVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach, na het vertrek van Ronald Koeman. Meerdere namen worden genoemd, waaronder die van Erik ten Hag. Henk ten Cate weet in ieder geval één ding zeker: hij wil het liefst een Nederlander als bondscoach.

In Voetbal International wordt Ten Cate gevraagd naar de opvolger van Koeman. "Ik weet niet of de ideale opvolger bestaat. Het liefst zie ik een Nederlander als bondscoach. Pas als die niet voorhanden is, zal je om de hoek moeten kijken", geeft hij aan. "Of je doet het zoals in Spanje gebeurt: daar schuiven ze vaak iemand door binnen de eigen organisatie. In Nederland zou je dan kunnen uitkomen bij Michael Reiziger."

De voormalig trainer vraagt zich af waarom Reiziger geen optie zou zijn. "Die heeft het goed gedaan bij Jong Ajax en heeft inmiddels flink wat ervaring opgedaan bij Jong Oranje. Arne Slot zou ik ook een goede kandidaat vinden. Of Erik ten Hag, mits hij dat contractueel geregeld heeft met FC Twente. Het gaat bij deze job om de Nederlandse voetbalcultuur en de uitstraling die wij als voetballand hebben. Daar hoort een Nederlandse trainer bij."