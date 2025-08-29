Reiziger neemt Ajax-talent op in definitieve selectie Jong Oranje
Bondscoach Michael Reiziger heeft maar liefst twaalf debutanten (!) opgenomen in de selectie van Jong Oranje, zo valt te lezen op de website van OnsOranje.
Het gaat om Mats Rots (FC Twente), Don-Angelo Konadu (Ajax), Dave Kwakman (AZ), Elijah Dijkstra (AZ), Kees Smit (AZ), Ro-Zangelo Daal (AZ), Jayden Addai (Como 1907), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Jorg Schreuders (FC Groningen), Tom de Graaff (PEC Zwolle), Joshua Vertrouwd (Rayo Vallecano) en Marvin Young (Sparta Rotterdam). AZ is hofleverancier van de selectie met maar liefst zes talentvolle spelers.
De volledige selectie van Jong Oranje:
Keepers: Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Tom de Graaff (FC Utrecht), Niek Schiks (PSV).
Verdedigers: Elijah Dijkstra (AZ), Wouter Goes (AZ), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Rav van den Berg (FC Köln), Mats Rots (FC Twente), Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano), Marvin Young (Sparta Rotterdam).
Middenvelders: Lamare Bogarde (Aston Villa), Dave Kwakman (AZ), Kees Smit (AZ), Antoni Milambo (Brentford), Jord Schreuders (FC Groningen), Gjivai Zechiël (Feyenoord), Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
Aanvallers: Don-Angelo Konadu (Ajax), Ro-Zangelo Daal (AZ), Ernest Poku (Bayer Leverkusen), Jayden Addai (Como 1907), Thom van Bergen (FC Groningen), Ruben van Bommel (PSV).
Programma Jong Oranje (EK-kwalificatiecyclus 2025/’26):
- Dinsdag 9 september 2025; Nederland - Israël
- Vrijdag 10 oktober 2025; Bosnië en Herzegovina - Nederland
- Vrijdag 14 november 2025; Nederland - Slovenië
- Dinsdag 18 november 2025; Israël - Nederland
- Vrijdag 27 maart 2026; Noorwegen - Nederland
- Vrijdag 25 september 2026; Nederland - Noorwegen
- Vrijdag 2 oktober 2026; Slovenië - Nederland
