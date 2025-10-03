Reiziger neemt slechts één Ajax-speler op in selectie Jong Oranje

Michael Reiziger heeft vijf debutanten opgenomen in zijn selectie van Jong Oranje, zo valt te lezen op de website van Ons Oranje. Het gaat om Jayden Addai, Aymen Sliti, Givairo Read, Bernt Klaverboer en Sam de Grand. Laatstgenoemde staat onder contract bij SK Lommel.

AZ is hofleverancier van de selectie met vier spelers (Ro-Zangelo Daal, Kees Smit, Wouter Goes en Rome-Jayden Owusu-Oduro), terwijl er ook drie talenten van FC Groningen (Thom van Bergen, Thijmen Blokzijl en Jorg Schreuders) bij zitten.

FC Twente (Mats Rots) en FC Utrecht (Gjivaj Zechiël) leveren één speler. Zechiël wordt door Feyenoord verhuurd aan de club uit de Domstad. Namens Ajax is alleen Don-Angelo Konadu geselecteerd en van PSV zit er zelfs helemaal niemand bij.