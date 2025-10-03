Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Reiziger neemt slechts één Ajax-speler op in selectie Jong Oranje

Niek
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © Pro Shots

Michael Reiziger heeft vijf debutanten opgenomen in zijn selectie van Jong Oranje, zo valt te lezen op de website van Ons Oranje. Het gaat om Jayden Addai, Aymen Sliti, Givairo Read, Bernt Klaverboer en Sam de Grand. Laatstgenoemde staat onder contract bij SK Lommel. 

AZ is hofleverancier van de selectie met vier spelers (Ro-Zangelo Daal, Kees Smit, Wouter Goes en Rome-Jayden Owusu-Oduro), terwijl er ook drie talenten van FC Groningen (Thom van Bergen, Thijmen Blokzijl en Jorg Schreuders) bij zitten. 

FC Twente (Mats Rots) en FC Utrecht (Gjivaj Zechiël) leveren één speler. Zechiël wordt door Feyenoord verhuurd aan de club uit de Domstad. Namens Ajax is alleen Don-Angelo Konadu geselecteerd en van PSV zit er zelfs helemaal niemand bij.

Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
