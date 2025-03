Reiziger neemt twee Ajax-talenten op in selectie Jong Oranje

Michael Reiziger heeft 24 spelers opgenomen in zijn definitieve selectie voor Jong Oranje, waaronder Youri Baas en Kian Fitz-Jim. Dat valt te lezen op de website van OnsOranje. Er zijn in totaal acht spelers afgevallen uit de voorselectie.

Jochem Ritmeester van de Kamp, Maxim Dekker, Ruben van Bommel, Dani van den Heuvel, Finn van Bremen, Max Bruns, Rav van den Berg en Ibrahim Cissoko kregen slecht nieuws van de coach van Jong Oranje, die in het verleden werkzaam was bij Ajax.

Jong Oranje speelt op vrijdag 21 maart in Venetië tegen de leeftijdsgenoten van Italië (en op 25 maart volgt de ontmoeting met Jong Roemenië in Boekarest.

De definitieve selectie: Youri Baas (Ajax), Kian Fitz-Jim (Ajax), Devyne Rensch (AS Roma), Anass Salah-Eddine (AS Roma), Lamare Bogarde (Aston Villa), Ian Maatsen (Aston Villa), Denso Kasius (AZ), Ernest Poku (AZ), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Wouter Goes (AZ), Calvin Raatsie (Excelsior Rotterdam), Thom van Bergen (FC Groningen), Noah Ohio (FC Utrecht), Antoni Milambo (Feyenoord), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Dirk Proper (N.E.C.), Robin Roefs (N.E.C.), Sontje Hansen (N.E.C.), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Ryan Flamingo (PSV), Emanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace), Gjivai Zechiël (Sparta Rotterdam) en Million Manhoef (Stoke City FC).