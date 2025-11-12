AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Reiziger over openstaande vacature: "Een belletje van Ajax?"

Rik Engelbertink
bron: Sportnieuws.nl
Een coachende Michael Reiziger
Een coachende Michael Reiziger Foto: © Pro Shots

Bondscoach Michael Reiziger speelt deze periode met Jong Oranje voor twee belangrijke kwalificatieduels. Slovenië en Israël wachten. Reiziger is echter ook bezig met de situatie in Amsterdam, waar het slecht gaat met Ajax.

Reiziger vindt het lastig om te zien hoe het nu met Ajax gaat. "Ik ben daar opgegroeid, dus het is geen geheim dat de club in mijn hart zit. Ik vind het jammer hoe het nu gaat. Het raakt me het meeste hoe de club er nu voor staat", zegt Reiziger tegenover onder meer Sportnieuws.nl. "Ik hoop dat het snel anders wordt."

Is Reiziger gevraagd voor de funcite? "Een belletje van Ajax?", vraagt hij verbaasd. "Nee, daar ben ik echt niet mee bezig. Ik zou liegen als ik zeg dat ik het clubvoetbal helemaal niet mis. Je weet dat je niet elke dag op het veld staat als je deze baan hebt, maar er komt echt wel weer een periode aan dat ik dat wel weer ga doen."

Zelf heeft hij momenteel geen Ajacieden in zijn selectie zitten bij Jong Oranje. "Wat niet is, kan nog komen, toch? Ajax is een club die altijd grote talenten heeft. Dus er komen straks weer talenten naar boven", besluit Reiziger.

Gerelateerd:
Femke Halsema

Halsema boos op Derksen: "Dat neemt ze me ontzettend kwalijk"

0
Max Huiberts in het stadion van AZ

'Ajax hoeft niet op komst Huiberts te hopen ondanks AZ-vertrek'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd