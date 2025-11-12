Reiziger over openstaande vacature: "Een belletje van Ajax?"

Bondscoach Michael Reiziger speelt deze periode met Jong Oranje voor twee belangrijke kwalificatieduels. Slovenië en Israël wachten. Reiziger is echter ook bezig met de situatie in Amsterdam, waar het slecht gaat met Ajax.

Reiziger vindt het lastig om te zien hoe het nu met Ajax gaat. "Ik ben daar opgegroeid, dus het is geen geheim dat de club in mijn hart zit. Ik vind het jammer hoe het nu gaat. Het raakt me het meeste hoe de club er nu voor staat", zegt Reiziger tegenover onder meer Sportnieuws.nl. "Ik hoop dat het snel anders wordt."

Is Reiziger gevraagd voor de funcite? "Een belletje van Ajax?", vraagt hij verbaasd. "Nee, daar ben ik echt niet mee bezig. Ik zou liegen als ik zeg dat ik het clubvoetbal helemaal niet mis. Je weet dat je niet elke dag op het veld staat als je deze baan hebt, maar er komt echt wel weer een periode aan dat ik dat wel weer ga doen."

Zelf heeft hij momenteel geen Ajacieden in zijn selectie zitten bij Jong Oranje. "Wat niet is, kan nog komen, toch? Ajax is een club die altijd grote talenten heeft. Dus er komen straks weer talenten naar boven", besluit Reiziger.