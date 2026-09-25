Reiziger over vertrokken Ajacied: "Speler die je niet zoveel hebt"
Michael Reiziger is zeer te spreken over de ontwikkeling van Sean Steur. De achttienjarige middenvelder heeft zich deze week voor het eerst bij Jong Oranje gemeld en de bondscoach legt uit waarom het voormalige Ajax-talent zijn kans krijgt.
"Sean is vorig jaar bij Ajax 1 gekomen en daar deed hij het goed, het was dan vaak afwisselend één wedstrijd spelen en dan weer één wedstrijd op de bank", aldus Reiziger. tegenover Voetbal International. Mede daardoor besloot hij Steur in maart nog niet bij Jong Oranje te halen. "En nu blijft Sean zich ook bij Newcastle doorontwikkelen, dat is heel mooi om te zien", vindt de trainer.
Steur maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Newcastle United. Volgens Reiziger is het bijzonder dat de middenvelder op zijn leeftijd al minuten weet te maken in de Premier League. "Hij kan gewoon goed voetballen. En de minuten die hij daar kan pakken, die moet hij gewoon uitbreiden, dan wordt hij nog sterker. Maar dat hij al zoveel speelt op het hoogste niveau in de beste competitie ter wereld, bij een club die toch ook daar hoog staat aangeschreven: dat vind ik wel heel knap voor zijn leeftijd."
Voor Reiziger gaat het echter niet alleen om de minuten die Steur maakt. De Jong Oranje-coach ziet specifieke kwaliteiten die de achttienjarige onderscheiden van andere middenvelders. "Sean is een voetballer die je niet zoveel hebt. Hij leest het spel, heeft drive, is rustig aan de bal en kan het spel echt naar zich toe trekken", legt Reiziger uit.
Die eigenschappen zag hij vorig seizoen al terug toen Steur nog bij Ajax speelde. "Dat zag ik vorig jaar ook bij Ajax, dat hij jongens al op hun plek wilde zetten, omdat hij weet: als jij daar gaat staan, kom ik op een andere plek vrij. Dat zie je hem dan ook al regisseren, dat vind ik heel mooi om te zien."
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