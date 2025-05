Reiziger reageert op Ajax-geruchten: "Ik hoor en lees het ook"

Michael Reiziger geeft bij Rondo aan dat hij geen contact heeft gehad met Ajax over het hoofdtrainerschap. De bondscoach van Jong Oranje laat bovendien weten dat er geen clausule in zijn contract staat.

Reiziger reageert bij Rondo op de felicitaties aan tafel over zijn contractverlenging bij Jong Oranje. "Dankjewel. We waren al een tijdje met elkaar aan het praten. Vandaag is het hoge woord eruit gekomen. We hebben goede gesprekken gehad. Toch wel een tijdje. Het is ook niet dat we elke week tot diep in de nacht hebben gezeten."

"Ik heb het goed en fijn bij de KNVB", vervolgt Reiziger. "Ik kan mijn ei kwijt. Dat zijn belangrijke dingen voor mij. Ik werk met veel kwaliteit aan spelers. Dat zijn allemaal dingen die ik wel waardeer." Dat de KNVB nu al met hem wilde verlengen, stemt Reiziger positief. "Dat spreekt vertrouwen. Maar ook van de manier van werken. De waardering. Dat zij dat goed vinden. Anders dan doe je dat niet voor een EK."

Ronald Koeman had tijdens zijn eerste periode als bondscoach van Oranje een clausule in zijn contract die een overstap naar FC Barcelona mogelijk maakte. Mede door de geruchten rond Ajax krijgt Reiziger de vraag of ook hij zo’n clausule in zijn contract heeft.

"Dat soort clausules zitten er niet in", aldus Reiziger, waarna hij ingaat op de geruchten over Ajax. "Ik hoor en lees het ook, maar ik heb geen contact."