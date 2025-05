Reiziger roemt Ajacied: "Drie mensen nodig om hem te stoppen"

Michael Reiziger is nog altijd overtuigd van de kwaliteiten van Brian Brobbey, ondanks diens tegenvallende prestaties. Dat zei de trainer van Jong Oranje maandag bij Rondo . Ook Marco van Basten gelooft dat de Ajax-spits nog veel in huis heeft.

Volgens Reiziger heeft Brobbey, ondanks zijn lage rendement, nog steeds een aanzienlijke impact op het spel. "Vorig jaar heeft hij heel veel goals gemaakt, en dit jaar stokt dat een beetje. Hij heeft wel zijn kwaliteiten. Hij is lichamelijk super sterk, hij is heel explosief. Hij is een speler die als je tegenover hem staat, dan heb je wel twee, drie mensen nodig om hem af te stoppen. Al helemaal als hij in zijn voeten wordt aangespeeld."

Theo Janssen constateert dat Brobbey dit seizoen niet goed werd benut onder trainer Francesco Farioli. De oud-voetballer is van mening dat de 23-jarige spits actiever en beweeglijker moet spelen. "Hij speelt dit seizoen wel veel uit stilstand he. Dat is denk ik het grote probleem dit jaar. Hij moet onderweg zijn. Hij is redelijk rap, dan is hij ook super krachtig."

Van Basten sluit zich aan bij de visie van Janssen en denkt te weten hoe Brobbey weer zijn vorm kan hervinden. "Hij moet zorgen dat hij leert vrij lopen. Als je vrijgelopen bent, dan kan je wat doen." Guus Hiddink is van mening dat Brobbey met de juiste begeleiding nog volop te vormen is, waarmee hij subtiel verwijst naar Van Basten. "Ik moet golfen", antwoord Van Basten.