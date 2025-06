Reiziger roemt inspiratiebron: "Toen ben ik tactisch gevormd"

"Ik ben tactisch gevormd in mijn periode als speler bij Ajax. Bij Jong Oranje proberen we nu vaak ruiten te vormen op het veld en dat hadden we destijds eigenlijk ook al. Alleen noemden wij het toen driehoekjes. Maar als je goed kijkt hoe wij speelden tegen een tegenstander die in 4-4-2 verdedigde: dan maakten wij al heel snel een ruit", opent Reiziger bij Voetbal International.

"Dan had je Frank de Boer of Winston Bogarde aan de linkerkant. Ik speelde aan de rechterkant, Danny Blind speelde daartussen en Frank Rijkaard ervoor. Dan heb je al de ruit. Daarvoor was weer een ruit, met Jari Litmanen als nummer 10, Edgar Davids links en Ronald de Boer rechts. Dus overal op het veld zie je ruiten. Dat zie je nu weer terug in mijn team bij Jong Oranje", vervolgt Reiziger.

Dat Louis van Gaal hem de fijne kneepjes van het vak leerde staat buiten kijf. "Alleen, je maakt er zelf weer wat nieuws van. Kijk naar de positie van de backs: ik kon vroeger niet hoog gaan staan, als een soort nummer 10 aan de binnenkant."

"Nu doen we dat wél, met spelers als Devyne Rensch, Ian Maatsen en Anass Salah-Eddine. Die kunnen dat heel goed", vindt hij. "Dus dan heb je hetzelfde principe, in een ander jasje. Wat ik wél al deed in mijn tijd bij Barcelona, was aan de binnenkant diep gaan, wat ze nu de underlap noemen. Grappig, hoe dat soort dingen nu weer terug komen."

Tegenwoordig is er veel minder contact met Van Gaal. "Het is niet zo dat ik hem echt om zijn mening vraag. Als ik hem tegenkom, vind ik het wel altijd leuk hoe hij reageert. Dan vraagt hij dingen en dan heb je het erover. Dan is het wel altijd leuk om hem te horen. Hij zei laatst een keer dat hij het mooi vindt wat ik doe en hoe ik dat doe. Dan hoor je in zijn stem dat hij heel veel dingen herkent. “Nou, dat heb je toch nog goed opgelet!”, zei hij, haha!"