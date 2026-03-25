Reiziger verklaart absentie Ajacied: "Hij is zeker in beeld"

Trainer Michael Reiziger wil Steur nog even de tijd geven om zich verder te kunnen ontwikkelen. "Hij doet het goed, zeker. Hij is basisspeler bij Ajax, maar ook nog niet élke wedstrijd. Natuurlijk volg ik hem, ik ken Sean ook al wat langer. Dus ik ben echt benieuwd hoe hij het volgend seizoen gaat doen, en natuurlijk is hij in beeld bij ons", benadrukt hij in gesprek met Voetbal International.

Een selectie van Steur betekent ook dat iemand anders thuisgelaten moet worden, beseft Reiziger. "Op dit moment heb ik één doel: dat is van Noorwegen winnen en dat wil ik zo houden. Dus dan wil je ook werken met het team dat je hebt, waarvan je weet wat je aan iedereen hebt. We hebben er al drie nieuwe jongens bij", legt de oefenmeester uit. "En middenvelders, die heb ik eigenlijk genoeg en die doen hun werk goed."

"Ik volg hem elke wedstrijd. Maar of hij evenveel kan brengen als de jongens die er nu bij zijn, dat weet ik niet. Dat moet ik in de toekomst uit gaan vinden", besluit hij.