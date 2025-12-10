Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

Michael Reiziger bevestigt dat hij afgelopen zomer openstond voor de vacante rol van hoofdtrainer bij Ajax. De huidige bondscoach van Jong Oranje werd destijds serieus genoemd als kandidaat, maar de club koos uiteindelijk voor John Heitinga. In De Maaskantine blikt de oud-verdediger terug op die periode én op de vraag of hij nu wél zou instappen.

Toen Robert Maaskant hem vroeg of hij trainer van Ajax had willen worden, hoefde Reiziger niet lang na te denken. "Natuurlijk", antwoordde hij direct. "Ajax is mijn club, dat zal het altijd blijven. Ik ben daar opgegroeid en ging vanaf mijn vierde, vijfde naar wedstrijden in het Olympisch Stadion. Natuurlijk is het dan niet leuk om te zien dat ze op dit moment struggelen."

Volgens Reiziger is de situatie bij Ajax complexer dan een snelle ingreep kan oplossen. "De oplossing is niet iets wat een, twee, drie gebeurt. Het is niet één ding dat kan gebeuren, waardoor het gaat lopen. Er moeten structureel dingen veranderen, dat gaat om meerdere factoren."

En wat als Ajax hem onlangs had benaderd, nu de club opnieuw in trainersnood verkeert? Reiziger houdt de deur diplomatiek op een kier. "Ik heb een contract bij de KNVB. Dat is een heel goed antwoord, hè?", grapt hij. "Ajax is een heel grote club, maar ik zit goed bij de KNVB. Dus je krijgt een antwoord van me, maar eigenlijk ook weer niet."