'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

Michael Reiziger heeft in De Maaskantine opnieuw teruggeblikt op de opmerkelijke beslissing van Ajax om begin 2023 John Heitinga aan te wijzen als interim-trainer. Reiziger was destijds assistent van de ontslagen Alfred Schreuder en stond dichter dan wie ook bij het eerste elftal, maar zag toch Heitinga de voorkeur krijgen. De oud-international blijft moeite houden met die keuze.

Reiziger legt uit dat hij zichzelf destijds als de meest logische optie zag. "Ik vond het niet logisch", begint hij over het moment dat Ajax een nieuwe tijdelijke coach zocht. Volgens hem was zijn ervaring bij het eerste elftal een belangrijk argument. "Op dat moment had ik de meeste ervaring rondom het elftal, dat ik ook het beste kende. De speelwijze kende ik ook het beste, want ik had alle goede jaren meegemaakt en er een groot aandeel in gehad. Dus voor mij voelde dat onterecht."

Hij blikt ook terug op hoe chaotisch de situatie destijds verliep. "Op het moment dat Alfred wegging, was het eerst van: jullie doen het samen. Toen dacht ik: als we het samen willen doen, moeten we eerst samen gaan zitten over hoe we de rollen willen verdelen. Uiteindelijk was het toch: nee, we gaan het zo doen."

Met de kennis van nu denkt Reiziger dat hij misschien harder had moeten opkomen voor zichzelf. "Ja. Die beslissing was toen wel al genomen, het tijdspad was gewoon heel snel. De beslissing viel in een ochtend. Op dat moment dacht ik: als dit het moment is, is het mij niet gegeven om hier hoofdtrainer te worden. Dan ga ik ergens anders naar toe."