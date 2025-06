Reiziger ziet pijnpunt Jong Oranje: "Mis een bepaalde urgentie"

"We hebben veel kansen gehad, dan moeten er daar twee of drie van in", zegt Reiziger na afloop bij Ziggo Sport. "Je mist een bepaalde urgentie om een goal te maken. Je voelt dan ook dat de ballen die er normaal wel in gaan nu niet ingaan." De bondscoach kijkt ook naar zijn verdediging, die weer twee goals tegen kregen. "Tuurlijk kan je zeggen we hebben pech, maar ik het is ook een klein beetje scherpte."

Ook het middenveld blijft een pijnpunt voor Reiziger. Tegen Jong Finland speelde Ian Maatsen daar, tegen Jong Denemarken stond voormalig FC Twente-speler Anass Salah-Eddine op het middenveld. De twee zijn eigenlijk allebei linksbacks. Reiziger: "We gaan kijken hoe we dat gaan oplossen, want het is niet optimaal op dit moment."

"Maar los daarvan creëer je wel veel kansen, maar we moeten er een oplossing voor vinden." Reiziger ziet nog een pijnpunt bij Jong Oranje. "Ik denk dat het tempo wat hoger moet. Dat is die urgentie. Als het tempo wat omhoog gaat dan laat je je tegenstander nog meer lopen. Dan ben je nog wat scherper denk ik", aldus bondscoach Michael Reiziger. Jong Oranje moet nu de laatste wedstrijd winnen van Oekraïne, om door te gaan naar de volgende ronde.