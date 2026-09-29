Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post
De interland tussen Hongarije en Oekraïne (0-1) heeft voor een opvallende nasleep gezorgd rond Viktor Tsygankov. De aanvaller van Ajax kreeg het tijdens de wedstrijd aan de stok met Liverpool-spelers Milos Kerkez en Dominik Szoboszlai. Na afloop mengde ook de vader van Kerkez zich in de kwestie.
Het incident ontstond in de blessuretijd van het duel in Boedapest. Na een rode kaart voor Oleksandr Nazarenko liepen de emoties hoog op. Szoboszlai duwde Tsygankov, waarna de Ajacied verhaal ging halen.
Vervolgens ontstond er een opstootje waarbij meerdere spelers betrokken raakten. Kerkez, Szoboszlai, Tsygankov en Mykola Matviyenko ontvingen allemaal een gele kaart.
Na afloop gaf Szoboszlai aan dat de situatie volgens hem escaleerde nadat Tsygankov zijn ploeggenoot Kerkez te lijf was gegaan. Daarmee was de kwestie echter nog niet voorbij.
De vader van Kerkez plaatste op Instagram een foto van het opstootje. Daarbij gebruikte hij het nummer ‘Russian Paradise’ van de artiest AK-47. In dat nummer keert onder meer de tekst "Just look in my eyes and you will see Russian paradise" terug.
De keuze voor juist dat nummer bij een confrontatie met de Oekraïense international Tsygankov zorgde voor een opvallende nasleep van het duel. Oekraïne had de wedstrijd in Boedapest met 0-1 gewonnen.
Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post
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