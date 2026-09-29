Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post

De interland tussen Hongarije en Oekraïne (0-1) heeft voor een opvallende nasleep gezorgd rond Viktor Tsygankov. De aanvaller van Ajax kreeg het tijdens de wedstrijd aan de stok met Liverpool-spelers Milos Kerkez en Dominik Szoboszlai. Na afloop mengde ook de vader van Kerkez zich in de kwestie.

Het incident ontstond in de blessuretijd van het duel in Boedapest. Na een rode kaart voor Oleksandr Nazarenko liepen de emoties hoog op. Szoboszlai duwde Tsygankov, waarna de Ajacied verhaal ging halen.

Vervolgens ontstond er een opstootje waarbij meerdere spelers betrokken raakten. Kerkez, Szoboszlai, Tsygankov en Mykola Matviyenko ontvingen allemaal een gele kaart.

Na afloop gaf Szoboszlai aan dat de situatie volgens hem escaleerde nadat Tsygankov zijn ploeggenoot Kerkez te lijf was gegaan. Daarmee was de kwestie echter nog niet voorbij.