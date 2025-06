'Relatie tussen Matthijs de Ligt en zijn partner definitief over'

De Ligt trouwde in de zomer van 2024 met Annekee Molenaar, dochter van oud-voetballer Keje Molenaar. De twee gaven elkaar het jawoord in Nederland, precies een week voor de start van het EK in Duitsland. Het huwelijk werd in besloten kring gevierd. Ruim twee weken geleden stond er nog een groter feest gepland in het buitenland, maar dat ging niet door vanwege “spanningen in de relatie”.

Volgens RealityFBI is het nu definitief voorbij: “Volgens bronnen uit Abcoude zou de relatie tussen Matthijs en Annekee nu echt voorbij zijn.” Eerder deden er nog geruchten de ronde dat het koppel ‘even tijd voor zichzelf’ nodig had en afzonderlijk op vakantie zou gaan. “Maar naar verluidt is het nu definitief over. Matthijs zou deze week alleen naar Ibiza zijn vertrokken en was hiervoor op Barbados.”

De spanningen zouden al langer hebben gespeeld tussen de verdediger van Manchester United en zijn vrouw. Eerder meldde RealityFBI dat De Ligt moeite zou hebben met het spirituele karakter van Annekee. “Daar zou dus de crux zitten,” schreef het juicekanaal toen op Instagram.