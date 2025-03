Remko Pasveer (41) maakt indruk: "Daar leeft hij helemaal voor"

Eddie Pasveer was in het verleden keeperstrainer bij FC Twente en Heracles Almelo en had daarbij ook zijn zoon Remko, die nu eerste doelman bij Ajax is, onder zijn hoede. De 68-jarige Pasveer kon zich echter niet volledig storten op de ontwikkeling van doelmannen.

"Keepers trainen deed ik in combinatie met mijn praktijk als fysiotherapeut", vertelt Pasveer senior in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb bij FC Twente jarenlang met Sander Boschker gewerkt en met Martin Pieckenhagen en mijn zoon Remko bij Heracles."

Het trainen van zijn zoon zorgde niet voor moeilijkheden op het veld. "Iedereen was verbaasd dat Remko en ik op het veld zo goed met elkaar overweg konden. Wederzijds respect was de basis. Natuurlijk was ik soms behoorlijk kritisch op hem. Het leidde nooit tot vervelende situaties", meent Pasveer, die onder de indruk is van de ontwikkeling van zijn 41-jarige zoon.

"Hij is een heel complete keeper geworden", aldus Pasveer senior. "Dat hij bij PSV op de bank zat, vonden zijn ploeggenoten niet altijd leuk. Ze hadden hem liever in de goal dan Jeroen Zoet. Hij is als derde man naar Ajax gegaan, maar is er al een tijd eerste keeper. Hij haalt er het maximale uit. Daar leeft hij helemaal voor. Remko heeft het helemaal zelf gedaan. En zoals hij nu speelt, kan Remko nog wel even verder."