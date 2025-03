Remko Pasveer bewierookt: "Ik hoop dat hij dat nog gaat halen"

Thomas Bruns is erg te spreken over Remko Pasveer. De twee speelden samen bij Heracles Almelo en Vitesse.

Bruns herinnert hoe Pasveer toen al elke dag keihard werkte. "Remko verbrandde voor hij ging trainen al 1500 calorieën en ons nam hij daarin mee. Hard trainen in de gym en daarna nog de gewone training. Hij heeft een hele goede mentaliteit, daarom keept hij ook nog op zijn 41e", vertelt de middenvelder bij Heracles TV. "Hij is altijd fit en zorgt goed voor zichzelf. Dat heb ik wel van hem geleerd."

De 33-jarige Bruns gunt zijn voormalig teamgenoot een mooie einde van het seizoen bij Ajax. "Het is heel knap wat hij nog op 41-jarige leeftijd doet. Ik hoop dat hij snel weer fit is en de laatste wedstrijden nog kan keepen. Dat is het enige waar het bij hem nog aan schort: keepend kampioen worden", aldus Bruns. "Ik hoop dat hij dat nog gaat halen."