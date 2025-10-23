Remko Pasveer bijt van zich af: "Dat bespreek ik niet met jou"

Of Remko Pasveer zondag tegen FC Twente onder de lat staat, is nog onzeker. Na de 5-1 nederlaag bij Chelsea beleefde de keeper een moeizame avond, mede door de vroege rode kaart van Kenneth Taylor. "Dat is een vraag voor de trainer", zei Pasveer tegenover De Telegraaf .

Tijdens de wedstrijd hoorde Pasveer ook het 'Johnny, rot op', maar zijn aandacht ging uit naar het spel zelf. "Wij willen op het veld de boel zo goed mogelijk op de rit krijgen en zijn bezig met de wedstrijd. Ik doe mijn best, maar weet dat er onvrede is. Het gaat niet zoals we willen en zoals iedereen is gewend van Ajax. Dat doet wel wat met je."

Over de vraag of hij als keeper de tijd krijgt om de situatie recht te zetten, liet Pasveer weten: "Dat is aan de club en niet aan mij." Wordt hij als routinier wel om zijn mening gevraagd? "Het is mij nog niet gevraagd." En mocht dat wel gebeuren? "Dan bespreek ik dat met hen en niet met jou."

Hoewel de nederlaag bij Chelsea nadreunt, is Pasveer hoopvol gestemd over het duel met FC Twente in zijn geboortestad Enschede. "We gaan onszelf zo snel mogelijk klaarstomen voor FC Twente en zorgen dat de koppen dezelfde kant op staan. Ik denk wel dat we een team hebben gezien dat voor elkaar streed en de schade beperkt hield. Met tien man hebben we als team geopereerd en er voor elkaar gestaan."

Pasveer is dan ook niet bang dat Ajax bij een tegenslag tegen FC Twente in elkaar stort. "Ik vond niet dat dit tegen Chelsea gebeurde. De rode kaart was een klap. Maar ik vind dat we daarna hebben gestreden met eenieder, ook de spelers die erin kwamen. Dus vanuit het negatieve is dat toch een klein positief puntje. Maar we moeten ons zo snel mogelijk op zondag richten. En als we snel een goal tegen krijgen, dan moeten we bij elkaar blijven. Het enige dat helpt, is een overwinning."