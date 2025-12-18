Remko Pasveer denkt openlijk aan stoppen: "Die kans is reëel"

Remko Pasveer sluit niet uit dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn loopbaan als profvoetballer. Dat vertelt de 42-jarige doelman in de nieuwste editie van Ajax Life . Bij Ajax is hij inmiddels in de hiërarchie weer voorbijgestreefd door Vitezslav Jaros.

Pasveer verscheen dit seizoen onverwacht weer in de basis onder trainer Francesco Farioli. Met het vertrek van Farioli naar FC Porto leek ook de rol van de ervaren keeper uitgespeeld. De mindere resultaten onder diens opvolger John Heitinga zorgden er echter voor dat Ajax opnieuw terugviel op de routine en coaching van Pasveer.

Enkele maanden later, na het ontslag van Heitinga, is Jaros weer de eerste keuze onder de lat. Bovendien loopt Pasveer richting het einde van zijn contract in Amsterdam. Zelf beseft hij maar al te goed dat zijn carrière op zijn laatste benen loopt. "Eigenlijk wil ik nooit stoppen, want ik vind het spelletje gewoon te leuk", vertelt Pasveer in het clubmagazine. "Maar ik realiseer me dat mijn carrière als topvoetballer een keer stopt en dat de kans reëel is dat dat komende zomer is. Als dat zo is, heb ik daar vrede mee."

Toch wil de routinier nog niet te ver vooruitkijken. "Ik leef liever in het nu", zegt hij. "Als ik nu ga nadenken over een volgende carrière, dan ben ik te veel met mijn toekomst bezig als niet-voetballer. Dat gaat me niet helpen. Ik ben nu nog speler. Punt."