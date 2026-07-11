Remko Pasveer diep onder de indruk: "Dat benadert echt Ajax"
Remko Pasveer is blij met zijn terugkeer bij FC Twente. De doelman is onder de indruk van de werkwijze van de club uit Enschede.
Pasveer begon zijn loopbaan ruim twintig jaar geleden bij FC Twente en keerde deze zomer terug in Enschede. De 42-jarige Tukker, die de rol als derde keeper heeft gekregen, is onder de indruk van wat hij in zijn eerste dagen heeft gezien. "Erik (ten Hag red.) heeft structuur en een visie. En daar gedij ik het beste bij", legt hij uit aan Tubantia.
FC Twente wil zich de komende jaren als club verder ontwikkelen en volgens Pasveer ziet het er nu al erg goed uit. "Als ik zie hoe alles rond het elftal geregeld is - het eten, de shakes tussendoor: dat benadert echt Ajax. Het is ontzettend professioneel."
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