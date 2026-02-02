Remko Pasveer-effect bij Heracles? "Daar ben ik van overtuigd"

Remko Pasveer kende zondag een geslaagde rentree in het shirt van Heracles Almelo. De doelman, die recent overkwam van Ajax, stond direct onder de lat bij de ploeg van Ernest Faber en zag Heracles met 2-1 winnen van Fortuna Sittard. Na afloop sprak Pasveer in gesprek met Tubantia vol vertrouwen over de mogelijkheden van zijn nieuwe club.

"Ik heb een ploeg aangetroffen die er alles aan doet om zo snel mogelijk van die laatste plaats af te komen", vertelt Pasveer. "En ja, daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen." De ervaren keeper moest zelf nog even aftasten wat hij precies kon verwachten in Almelo. "Wel dat we veel strijd zouden leveren. En dat hebben we gedaan. We hebben veel jongens met kwaliteit, maar zij hebben structuur en duidelijkheid nodig. Als dat er is, kan deze ploeg echt gaan knallen. Daar ben ik van overtuigd."

Ook trainer Ernest Faber was duidelijk over zijn keuze om Pasveer direct op te stellen. "Remko heeft kennis en ervaring, blijft rustig onder druk. Die betrouwbaarheid, opgebouwd door jarenlang presteren op topniveau, is prettig voor iedereen. Het zorgt voor rust in de ploeg."